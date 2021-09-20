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FETÖ'den aranan hemşire, kayıt dışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı
İstanbul’da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda, hakkında 3 yıldır örgüt üyeliğinden arama kararı bulunan ve Bylock kullanıcısı olduğu belirlenen hemşire Z.Y., Aile Sağlığı Merkezi’nde kayıt dışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı. Ağustos ayında Z.Y.’ye kayıt dışı aşı yapan İ.Ş. adlı sağlık merkezi çalışanı da gözaltına alındı.
FETÖ'den aranan hemşire, kayıt dışı Covid-19 aşısı yaptırırken yakalandı
20 Eylül 2021 16:58 - İHA Sadık Kahraman
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Emniyet kaynaklarının aktardığı bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 3 yıldır örgüt üyeliğinden aranan ve terör örgütünün kripto haberleşme programı “Bylock” kullanıcısı olduğu tespit edilen Z.Y. adlı bir hemşirenin, denetimlerde yakalanmamak için İ.Ş. adlı bir sağlık çalışanı yardımıyla Ağustos ayında İstanbul’da bir Aile Sağlığı Merkezinde kayıt dışı aşı yaptırdığını belirledi.

Örgütün gizli haberleşme programı Bylock’u kullandığı saptanan Z.Y.’nin, yine kayıt dışı olarak ikinci doz aşı için 15 Eylül Çarşamba günü söz konusu Aile Sağlığı Merkezine geleceği istihbaratını alan polis, her iki şüpheliyi yakın takibe alarak çalışma başlattı. Söz konusu tarihte sağlık merkezi çevresinde tedbir alan emniyet ekipleri, Z.Y. ile ona illegal yöntemle aşı yapan hemşire İ.Ş. aşı yapılırken suçüstü yakalayarak gözaltına aldı.

Aile Sağlık Merkezinde, Sağlık Bakanlığı’na ait “Aşıla Sistemi” içerisine kayıt yapılmadan aşı yaptırmak isteyen Z.Y. ile aşıyı vuran İ.Ş. adlı şüpheliler, gözaltına alındıktan sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

FETÖ üyesi Z.Y. ile ona aşı yapan İ.Ş. hakkında yapılan polisiye soruşturmada, Aile Sağlığı Merkezi’nde ‘hemşire’ olarak görev yapan İ.Ş.’nin, Ağustos ayı içerisinde örgütün firari üyesi Z.Y.’ye usulsüz olarak Covid-19 alışının ilk dozunu yaptığı belirlendi. Örgütün gizli haberleşme programı Bylock kullanıcısı olduğu ifade edilen FETÖ/PDY mensubu Z.Y. hakkında “Suça Azmettirmek” suçundan, Aile Sağlığı Merkezi çalışanı İ.Ş. hakkında ise “Suçluyu Kayırma” suçundan adli işlem yapıldı.

Ayrıca illegal yollarla aşı yaptıran örgüt üyesi Z.Y. hakkında “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında yürütülen tahkikat işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Z.Y.’nin, adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı öğrenildi.

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