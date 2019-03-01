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FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
Sivas merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.
FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon: 4 şüpheli adliyeye sevk edildi
01 Mart 2019 - AA
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Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan doktorlar K.V, T.G. ve S.C. ile muvazzaf astsubay O.B, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından, adliyeye gönderildi. 

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Kocaeli ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında doktor ve akademisyenlerin de bulunduğu 5 şüpheli gözaltına alınmış,  H.G. dün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına soruşturma: 5 kişi gözaltına alındı 

 

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