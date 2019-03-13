FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına operasyon: 7 doktor gözaltına alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas, Ankara, Mardin ve Adıyaman'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7'si doktor, 3'ü akademisyen 10 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ankesörlü telefonlardan ardışık olarak arandıkları, yapılan ByLock çözümlemeleri neticesinde görüşmelerde isimlerinin yer aldığı ve daha önce gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan kişilerin ifadelerinde adlarının geçtiği tespit edildi.

Sivas'a getirilen şüphelilerden emniyetteki işlemleri tamamlanan 7'si adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki 3 şüphelinin işlemleri sürüyor.