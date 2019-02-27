FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına soruşturma: 5 kişi gözaltına alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Kocaeli ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında doktor ve akademisyenlerin de bulunduğu şüpheliler O.B, H.G, K.V, T.G. ve S.C. gözaltına alındı.
Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|01/03-02/03
|11.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|28/02-03/03
|11. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri
|NEFROLOJİ
|SAKA
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|07/03-10/03
|6. Kardiyo - Bahar / Kardiyoloji Bahar Güncellemesi
|KARDİYOLOJİ
|KIBR
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi & 11. Ulusal Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Psikiyatri Zirvesi ve 11. Anksiyete Kongresi
|PSİKİYATRİ
|ANTA
|14/03-17/03
|4. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği Kengresi
|AİLE...
|ANTA