FETÖ'nün doktor ve akademisyen yapılanmasına soruşturma: 5 kişi gözaltına alındı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü ve kontörlü telefonlardan ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Sivas merkezli İstanbul, Kocaeli ve Karabük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında doktor ve akademisyenlerin de bulunduğu şüpheliler O.B, H.G, K.V, T.G. ve S.C. gözaltına alındı.

Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor.