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FETÖ'nün 'doktor yapılanmasına yönelik operasyon: 10 gözaltı!
Ağrı merkezli 7 ildeki operasyonda, örgütün doktor yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 10 kişi gözaltına alındı
FETÖ'nün 'doktor yapılanmasına yönelik operasyon: 10 gözaltı!
27 Haziran 2018 -
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Ağrı merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) doktor yapılanmasında bulundukları anlaşılan 10 kişi yakalandı.

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, örgütün doktor yapılanması içerisinde yer aldıkları ve operasyonel hat olarak tabir edilen numaradan defalarca arandıkları iddiasıyla 12 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bugün 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda söz konusu 12 kişiden 10'u gözaltına alındı.

Zanlıların Ağrı Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği bildirildi.

Soruşturma kapsamında 2 kişinin aranmasına devam edildiği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

feto agri

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