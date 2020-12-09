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FETÖ'nün 'GATA yapılanması'na yönelik operasyonda şüphelilerden 27'si yakalandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında gözaltı kararı çıkarılan 14'ü aktif görevde 31 doktor ile örgütün 6 "mahrem imamı"ndan oluşan şüphelilerden 27'si yakalandı
FETÖ'nün 'GATA yapılanması'na yönelik operasyonda şüphelilerden 27'si yakalandı
09 Aralık 2020 11:24 - AA
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunun talimatı üzerine MİT ve Ankara Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmaları sonucunda, FETÖ'nün mahrem hizmetler sınıfı kapsamında örgütlendiği tespit edilen GATA (Sağlık Bilimleri Üniversitesi) personeline yönelik olarak 6'sı "mahrem imam" ve 31'i doktor toplam 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı alınmış, şüphelilerin 21'i dün yakalanmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün GATA yapılanmasına operasyon: 31 doktor ile 6 'mahrem imam' hakkında gözaltı kararı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen operasyonlar kapsamında gözaltı sayısı 27'ye yükseldi.

FETÖ mensuplarının iletişim yöntemi olan ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen doktor şüphelilerden 14'ünün aktif görevde bulunduğu kaydedildi.

Anahtar Kelimeler:

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