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FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan doktora 7 yıl 6 aylık hapis cezası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Gazi Üniversitesi yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla yargılanan Doç. Dr. S.I, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan doktora 7 yıl 6 aylık hapis cezası
05 Mart 2020 - AA
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ANKARA- Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık S.I ve avukatı katıldı.

Savcının önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen S.I, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren ve bilgisayarında ByLock kalıntısı bulunduğuna ilişkin tespiti de kabul etmeyen S.I, beraatini talep etti.

Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti S.I'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın damadı S.I, Gazi Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 Ağustos 2018'de tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

feto bylock doktor

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