FETÖ'nün üniversite yapılanmasında yer alan doktora 7 yıl 6 aylık hapis cezası

ANKARA- Ankara 16. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık S.I ve avukatı katıldı.
Savcının önceki celsede sunduğu esasa ilişkin mütalaasına karşı savunma yapması için söz verilen S.I, isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.
Aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını öne süren ve bilgisayarında ByLock kalıntısı bulunduğuna ilişkin tespiti de kabul etmeyen S.I, beraatini talep etti.
Sanık avukatının da savunma yapmasının ardından mahkeme heyeti S.I'a "silahlı terör örgütüne üyelik" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın damadı S.I, Gazi Üniversitesindeki FETÖ yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 6 Ağustos 2018'de tutuklanmış, daha sonra tahliye edilmişti.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA