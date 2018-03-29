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FETÖ/PDY şüphelisi doktor yakalandı
Samsun'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktor, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
29 Mart 2018 -
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.

Canik ilçesindeki özel hastanede görevli Nöroloji Uzmanı Metin G, adresinde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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fetopdy samsun

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5
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
29.03.2018 14:58:39
Her gün TV lerde altyazı, gazetelerde manşet altı olarak FETÖ/PDY den şu kadar adam tutuklandı denip duruyor. Memleketin yarısı mahkemelere düşmeden, köklü çözüm olarak Pensylvania 'daki psikopatın infazını düşünen gerçek vatansever sadece bir mafya babası mı var ? Birileri canları sıkıldığında muhalif veya rakip görünen herkesi bir şekilde Fetoşlarlar ilişkilendirip mapuslara tıkıyor, mallarına el koyuyor sonra da " FETÖ borsası var " diyen milletvekilimiz sayın Şamil TAYYAR' a işi sulandırma diye parmak sallıyor. Bu memleket adamı komünist yapar dedikleri kadar var.
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