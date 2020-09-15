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FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 gözaltı
FETÖ/PDY'nin Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, MİT ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla yapılanmanın mahrem imamının da aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alındı
FETÖ/PDY'nin doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturmada 4 gözaltı
15 Eylül 2020 14:26 - AA
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Marmara Bölgesi'ndeki doktor ve akademisyen yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığı ve İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ile ortak çalışma yürütüldü.

Çalışma kapsamında, bu yapılanmada mahrem imam olarak faaliyet gösteren ByLock kullanıcısı T.A. gözaltına alındı. 

Güncel olarak örgütün para transferini organize ettiği belirlenen T.A.'nın ev aramasında, örgütsel haberleşme amacıyla kullandığı telefonunu ele geçiren emniyet güçleri, şüphelinin mahrem imam İ.D. ile buluşacağını tespit etti. Polis ekipleri, İ.D'yi de yakaladı. 

Şüpheliler İ.D ve T.A'dan ele geçirilen dokümanları inceleyen MİT ve emniyet birimleri, ikinci dalga operasyonu kapsamında örgütte güncel faaliyet içerisinde yer alan Y.A ve A.E.M'yi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden İ.D, Y.A. ve A.E.M'nin tahliye olduktan sonrada da örgütsel faaliyetlerine ve irtibatlarına devam ettiği belirlendi.

Söz konusu şahısların ev aramasında çok sayıda dijital materyal ile örgüt üyelerine dağıtılacak para ele geçirildi.

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