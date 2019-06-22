FETÖ'ye yönelik davada 24 sağlık personelinin yargılanması devam ediyor

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında doktorların da bulunduğu eski sağlık çalışanı 24 sanığın duruşması görüldü.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada ilk olarak esas hakkındaki mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar A.G, A.T. ve M.A.Ö'nün delil yetersizliğinden beraatine karar verilmesini, diğer sanıkların ise üzerlerine atılı suçlardan cezalandırılmasını talep etti.

Savunması alınan sanık Y.T. ise FETÖ/PDY üyesi olmadığını öne sürerek, "İddia makamının mütalaasını kabul etmiyorum. Örgütsel bir konumum yoktur. Ayrıntılı savunma yapmak için süre istiyorum. Beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmedi ve mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapılması için duruşmayı ertelendi.