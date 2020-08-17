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Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano 5 ayda ikinci kez koronavirüse yakalandı
Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano, 5 ay içinde ikinci kez koronavirüse yakalandı.
Filipinler İçişleri Bakanı Eduardo Ano 5 ayda ikinci kez koronavirüse yakalandı
17 Ağustos 2020 16:53 - Euronews
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Filipinler İçişleri Bakanı Ano, pazartesi günü yaptığı açıklamada, gösterdiği Covid-19 semptomlarının ardından yapılan testin pozitif çıktığını duyurdu. Eduardo Ano'ya, Mart ayında semptom göstermezken Covid-19 teşhisi konulmuştu.

Filipinler Sağlık Müsteşarı Maria Rosario Vergeire, uzmanların ikinci bir enfeksiyon olup olmadığını görmek için Bakan'ın semptomlarını, ilk pozitif testini ve laboratuvar sonuçlarını analiz ettiklerini söyledi.

Vergeire, "Buna yeniden enfeksiyon demeyelim. Bilim dünyası, yeniden enfeksiyonların meydana gelip gelmeyeceğini henüz kesinleştirmedi." ifadesinde bulundu.

Bağışıklık ne kadar sürüyor?
Bazı araştırmalara göre, yeni tip koronavirüs ile enfekte kişiler genellikle enfeksiyondan veya semptomların başlamasından bir hafta sonra antikor geliştirmeye başlıyor.

Ancak enfekte olmuş bir bireyin yeni bir enfeksiyona karşı yeterli bağışıklık oluşturup oluşturmadığını veya oluşturduysa bağışıklığın ne kadar sürdüğü henüz net olarak bilinmiyor.

Bazı araştırmalar, koronavirüs ile tedavi edilen bazı hastaların bağışıklıklarını aylar hatta haftalar içinde kaybedebileceğini öne sürüyor.

Filipinler'de, Covid-19 vakası tanılarında son haftalarda artış kaydedildi. Ülkede, resmi verilere göre 160 bini aşkın pozitif vakaya rastlandı ve yaklaşık 2 bin 600 kişi pandemi nedeniyle hayatını kaybetti.

Anahtar Kelimeler:

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