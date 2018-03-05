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Filipinler'de boynuzlu bebek doğdu!
Filipinler'de doğan Nhel Jhon Prado bebek görenleri şaşkına çevirdi. Kafasında büyük bir şişlikle doğan Prado ensefalosel hastası.
Filipinler'de boynuzlu bebek doğdu!
05 Mart 2018 - Hürriyet
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Nhel bebek, kafasında devamlı büyüyen bir boynuzla doğdu. Filipinler'de doğuma kadar Nhel Jhon Prado'da ensefalosel (beyin dokusunun kafa tasındaki bir açıklıktan dışarıya çıkması) olduğu bilinmiyordu.

Şimdi yedi haftalık olan Nhel Jhon Prado'nun bu şekilde doğacağı kontroller sırasında tespit edilemedi.

BEBEĞİN ANNESİ: "DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE BİR BEBEK GÖRMEMİŞTİK"

Habertürk'ün Daily Mail'den aktardığı habere göre; Nhel'in yumurta büyüklüğündeki boynuzunu görmekten dolayı şaşkınlık duyduğunu söyleyen Nhel'in annesi Angel Puerto, "Daha önce hiç böyle bir bebek görmemiştik, bu yüzden onun kutsandığını varsayıyoruz. Sanki özel küçük bir unicorn (tek boynuzlu at) bebekmiş gibi geliyor" dedi.

Doktorlar, bu şekilde doğan bebeğin eve götürülmesini kabul etti. Ancak 24 saatlik bakım şartıyla...

Bebeğin ameliyatı maddi imkansızlıklar yüzünden erteleniyor. Ve eğer ameliyat başarılı olursa böylece Nhel Jhon Prado beyin hasarına maruz kalmayacak ve sağlıklı bir yaşam sürecek.


Aile, Pasig Genel Hastanesi'nde önümüzdeki haftalarda yapılması beklenen ancak masraflardan dolayı ertelenen hayat kurtarıcı operasyonu bekliyor.

GİDEREK BÜYÜYOR!

Operasyon kritik olmasına rağmen, Nhel'in ebeveynlerine, oğullarının beyninin herhangi bir hasar görmeyeceği ve işlem başarılı olursa sağlıklı bir yaşam süreceği söylendi.

Baba Ronel Prado, "Kafasındaki şişlik o kadar hızlı büyüdü ki inanmak zor. Sadece birkaç hafta içinde iki katına çıktı" diyerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarım bebeğimiz yakında iyileşir, bunu yapabileceğini biliyorum. Biz de elimizden gelen her şeyi yapacağız. Çocuğumun büyümesini görmek istiyorum. Diğer çocuklar gibi futbol oynamasını istiyorum, çünkü o bunu hakediyor."

Anne Angel ise, "Doktorlar ben hamileyken yolunda gitmeyen bir şey fark etmediler. Bebek doğduğunda da beyninin bu durumdan zarar görmüyor olması şansımızdı" dedi.

Anne Angel, "Hala tıbbi faturaların nasıl ödeneceğini bilmiyoruz ancak şimdilik önceliğimiz onu ameliyathaneye almak" dedi.

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