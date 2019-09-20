Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Filipinler'de çocuk felci 19 yıl sonra yeniden ortaya çıktı
Filipinler'de çocuk felci (polio), Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) ülkenin hastalıktan temizlendiğini duyurmasından 19 yıl sonra yeniden görüldü
Filipinler'de çocuk felci 19 yıl sonra yeniden ortaya çıktı

ARŞİV

20 Eylül 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

CNN Philippines'in haberine göre, Filipinler Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede çocuk felcinin yeniden ortaya çıktığı doğrulandı.

Sağlık Bakanı Francisco Duque, yaptığı açıklamada, Lanao del Sur bölgesinde 3 yaşındaki çocukta Tip 2 polio virüsüne rastlanması üzerine yetkililerin ülkede "çocuk felci salgını" ilan ettiğini belirtti.

Duque, çocuk felcinin bulunmadığı bir ülkede, doğrulanmış tek vakanın otomatik olarak salgın durumu ilan etmeyi gerektirdiğini ifade etti.

Hastalık 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor

Çocuk felci, sıklıkla 5 yaşından küçük çocuklarda görülüyor ve söz konusu hastalığa neden olan polio virüsünün 3 farklı türü bulunuyor.

Virüs, her 200 vakadan birinde omuriliğe sirayet ederek geri dönüşü olmayan felce yol açıyor. Felç olanlardan yüzde 5 ila 10'u, solunum kasları etkilendiğinde yaşamını yitiriyor.

Uzmanlar, virüsün tek bir çocukta dahi bulunmasının "salgın riski" anlamına geldiği uyarısında bulunuyor. 

Anahtar Kelimeler:

cocuk felci dunya saglik orgutu

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Dünya Jinekolojik Onkoloji Günü kanser alzheimer dunya alzheimer gunu Yalçın Erzurumlu Süleyman Demirel Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Merve keleş sahte estetik uzmanı Sağlık Bakanlığı Rahim ağzı kanseri Cihat Ünlü TAJEV Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Sağlık Bakanlığı Hamdi Gören sağlıkta şiddet GDO Sabancı Üniversitesi Doğukan Kaygusuz Sümeyra Vural hava kirliliği rahim ağzı kanseri Murat Gültekin UMKE AFAD hastane enfeksiyonu sepsis Emine Alp Meşe tıp eğitimi beslenme dersi alzheimer Mehmet İlkin Naharcı Sağlık Bilimleri Üniversitesi alzheimer çocuk felci dünya sağlık örgütü Sağlık Bakanlığı hekim elektronik sigara Tıbbi Onkoloji Derneği Prostat Kanseri
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
19/09-22/09 14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi ROMATOLOJİ KIBR
19/09-22/09 16. Ege Romatoloji Günleri ROMATOLOJİ İZMİ
19/09-22/09 16. Metabolik Sendrom Sempozyumu BESLENME... MUĞL
20/09-22/09 5. Klinik Embriyoloji Derneği Kongresi HİSTOLOJİ... İZMİ
21/09-24/09 Dünya Gastroenteroloji Kongresi 2019 GASTROENT... İSTA
25/09-27/09 4. Ulusal Çocuk Genetik Kongresi ÇOCUK... ANKA
27/09-28/09 1. Marmara Radyasyon Onkolojisi Günleri RADYOLOJİ İSTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.