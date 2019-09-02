Filipinler'de düşen uçakta bir doktor 3 hemşire toplam 8 kişi hayatını kaybetti

Emniyet yetkilileri, başkent Manila'nın güneyindeki Laguna'ya bağlı Panson köyünde bulunan tatil yerleşkesine düşen uçağın yangına neden olduğunu açıkladı.

Uçaktakilerin hayatını kaybettiğini aktaran yetkililer, uçağın düştüğü yerde yaralanan 2 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti.

Filipinler Sivil Havacılık İdaresi Sözcüsü Eric Apolonio, uçağın güneydeki Dipolog kentinden başkente bir hastayı getirdiğini, Laguna kenti üzerinde radardan çıktığını söyledi.

Apolonio, uçakta, 2 pilot, bir doktor, 3 hemşire, bir hasta ve bir sivil olmak üzere 8 kişi bulunduğunu kaydetti.

Olaya dair internette paylaşılan videolar, uçağın düştüğü yerden alevler ve siyah dumanlar yükseldiğini gösteriyor.