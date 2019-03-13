Filipinler’de kızamık 280 can aldı

Ülkede 1 Ocak-7 Mart'ta 18 bin 553 kızamık vakası görüldüğü belirtilen raporda, bunlardan 4 bin 87'sinin Calabarzon bölgesinde kaydedildiği bildirildi. Salgından en fazla etkilenenlerin 1-4 yaş arası çocuklar olduğu ifade edildi. 2.6 milyon çocuğun risk altında olabileceği uyarısında bulunuldu.