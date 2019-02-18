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Filipinler'de kızamık salgını: Aşı olmayan 2,4 milyon çocuğu etkileyecek
Filipinler'de görülen kızamık salgınında yıl başından bu yana 136 kişi hayatını kaybetti.
Filipinler'de kızamık salgını: Aşı olmayan 2,4 milyon çocuğu etkileyecek
18 Şubat 2019 - AA
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Filipinler Sağlık Bakanı Francisco Duque, ülke genelinde kızamık salgını nedeniyle bu yıl 136 kişinin hayatını kaybettiğini, yıl başından bu yana görülen vaka sayısının da 8 bin 400 olduğunu belirtti.

Salgına bağlı ölümlerin en fazla başkent Manila ve çevresindeki yerleşim yerlerinde görüldüğünü ifade eden Duque, salgının devam etmesinden endişe duyduklarını dile getirdi.

Prof. Dr. Çağrı Büke: 'Aşı karşıtlığı enfeksiyon sıklığında yeniden artışa neden oldu' 

Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, salgının ölümcül komplikasyonlarına karşı uyararak, ebeveynlere, çocuklarına kızamık aşısı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Ülkede kızamık aşısı olmayan yaklaşık 2,4 milyon çocuğun risk grubunda olduğu ifade edilmişti.

DSÖ 2019'daki tehditleri sıraladı: Aşı karşıtlığı yüzünden salgın hastalıklar ile mücadele zorlaşabilir 

Ateş, halsizlik, öksürük, burunda akıntı, gözlerde kızarıklık ile başlayan ve sonrasında döküntünün görüldüğü kızamık, kulak enfeksiyonu, ishal, zatürre, beyin hasarının yanında ölüme de neden olabiliyor.

Halk Sağlığı Profesörü: '2017 yılında 23 bin aile aşı yaptırmayı reddetti. Durum endişe verici!' 

 

Anahtar Kelimeler:

kizamik asisi asi karsitligi filipinler

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