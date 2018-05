Filistin asıllı Kanadalı doktor Gazze'de vuruldu, Justin Trudeau devrede

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, geçen pazartesi günü 59 Filistinlinin hayatını kaybettiği olaylar sırasında yaralılara yardım ederken vurulan 19 sağlık görevlisi arasında, Filistin asıllı Kanadalı doktor Tarek Loubani'nin de olduğunu duyurdu.

Trudeau, "Kanada, Gazze Şeridi'nde bir süredir yaşanan ve birço insanın maruz kalıp yaşamını yitirmesine, sayısız insanın yaralanmasına yol açan şiddetten derin endişe duymaktadır. Yaşanan olaylarda Kanada vatandaşı Dr. Tarek Loubani'nin de yaralılar arasında yer aldığı, siviller, medya mensupları, ilk yardım ekipleri ile çocuklar dahil olmak üzere birçok silahsız insanın yaralandığını şaşkınlıkla öğrendik." ifadelerini kullandı.

"Loubani ve ailesine yardım etmek için elimizden geleni yapıyoruz." diyen Başbakan Trudeau, şunları kaydetti:

"Bu olaylarla ilgili İsrailli yetkililerle görüşüyoruz. Aşırı güç ve gerçek mühimmat kullanımı kabul edilemez. Gazze'de olup biten gerçekleri belirlemek zorunludur. Kanada, her türlü tahrik, şiddet ve aşırı güç kullanımı dahil olmak üzere, tüm gerçeklerin kapsamlı bir şekilde incelenmesi için derhal bağımsız bir soruşturma başlatılmasını talep etmektedir."

Gazze'ye adanmış doktor

Kanada'nın Ontario eyaletine bağlı London kentinde doktor olarak görev yaparken, Gazze'de yaşayan Filistinlilerin sağlık ihtiyaçları için kampanyalar düzenleyen Tarek Loubani, Gazze'deki hastanelerin elektrik ihtiyacını karşılamak için topladığı bağışlarla bazılarının çatısına güneş enerjisi sistemi kurmuştu.

Dr. Loubani'nin girişimleri ile Gazze'deki hastanelerde ameliyatlar yapılabilir hale gelmişti.

Uzun süredir Gazze'de insani yardım kuruluşlarıyla Filistin halkına sağlık hizmeti veren Dr. Loubani, burada had safhada olan sağlık araç ve gereç ihtiyacını, bağışlarla edindiği 3 boyutlu yazıcılarda üretiyordu.



Yaralılara yardım ediyordu

Sol bacağından yaralanan Dr. Tarek Loubani'nin, İsrail askerlerince özellikle hedef seçildiği belirtildi.

Loubani'nin vurulduğu sırada üzerinde doktor kıyafeti olduğunu ve ilk yardım ekipleri ile yaralılara müdahale ederken vurulduğunu açıklayan Orta Doğu'da Adalet ve Barış İçin Kanadalılar (Canadians for Justice and Peace in the Middle East) isimli insan hakları örgütünün başkanı Thomas Woodley, bunun Cenevre Sözleşmesi’ne aykırı olduğunu kaydetti.

Bu arada Kanada basınına konuşan Dr. Tarek Loubani, iyileşene kadar geri planda acil serviste hizmet edeceğini bildirdi.