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Filistin Sağlık Bakanı: İsrail ordusu sağlık görevlilerini kasıtlı bir şekilde hedef alıyor
Filistin Sağlık Bakanı May el-Kile, İsrail ordusunun sağlık görevlilerini kasıtlı bir şekilde hedef aldığını ve görevlerini yerine getirmelerine engel olduğunu belirtti.
Filistin Sağlık Bakanı: İsrail ordusu sağlık görevlilerini kasıtlı bir şekilde hedef alıyor

ARŞİV

11 Haziran 2019 - AA
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Sağlık Bakanı Kile, İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında mayıs ayında düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde yaralanan sağlık görevlisi Muhammed Subhi el-Cudeyli'nin bugün şehit olmasının ardından yazılı açıklama yaptı.

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Kile açıklamasında, "İnsani görevlerini yerine getiren gönüllülere ve sağlık görevlilerine kasten ateş açmak savaş suçudur. İsrail ordusu, çatışmalarda sağlık görevlilerinin korunmasını öngören tüm uluslararası anlaşmaları ve sözleşmeleri ihlal etme konusunda ısrar ediyor." ifadelerini kullandı.

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Uluslararası insan hakları kurumları ve uluslararası topluma, İsrail tarafından farklı şekillerde ölümlere maruz kalan silahsız Filistin halkını korumak için acilen harekete geçmeleri çağrısında bulunan Kile, şöyle devam etti:

"Sağlık görevlisi Cudeyli'nin şehit olmasıyla, 2018'in başından bu yana şehit olan sağlık görevlileri ile gönüllerinin sayısı 5'e yükseldi. İsrail ordusu sağlık ekiplerini ve görevlilerini kasten hedef alıyor, onların yaralılara karşı insani görevlerini yerine getirmelerine engel oluyor."

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 İsrail askerlerinin abluka altındaki Gazze Şeridi sınırında 3 Mayıs'ta düzenlenen barışçıl Büyük Dönüş Yürüyüşü gösterilerine müdahalesinde yaralanan sağlık görevlisi Muhammed Subhi el-Cudeyli bugün şehit olmuştu. 

Anahtar Kelimeler:

filistin may el-kile

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