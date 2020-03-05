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Filistin'de ilk kez koronavirüs tespit edildi
Filistin'in Beytüllahim kentinde 4 kişide korona virüsü vakasının tespit edildiği bildirildi
Filistin'de ilk kez koronavirüs tespit edildi
05 Mart 2020 - İHA
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RAMALLAH  - Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan koronavirüsü Filistin'e da sıçradı.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Beytüllahim kentinde bulunan Beyt Cala bölgesindeki bir otelde 4 kişide korona virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirusu filistin

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