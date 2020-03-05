Filistin'de ilk kez koronavirüs tespit edildi

RAMALLAH - Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyanın birçok bölgesine yayılan koronavirüsü Filistin'e da sıçradı.

Yerel kaynaklardan yapılan açıklamada, Beytüllahim kentinde bulunan Beyt Cala bölgesindeki bir otelde 4 kişide korona virüsünün tespit edildiği belirtildi.

Öte yandan Filistin Sağlık Bakanlığından konu ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı.