Filistinli tıp öğrencisinden 10 gündür haber alınamıyor

Filistinli Muhammed Salhab, 3 Eylül'de Selçuk Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki nöbetinden sonra Bosna Hersek Mahallesi'ndeki evine gitti. İddiaya göre, cuma namazı için Yörünge Camisi'ne gitmek için evden ayrılan Salhab'dan bir daha haber alınamadı. Arkadaşlarının kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şu ana kadar Salhab'ın izine rastlamadı.

"Ankara yolu istikametine hareket etmiş"

Muhammed Salhab ile yaklaşık 6 yıldır arkadaş olduklarını belirten tıp fakültesi öğrencisi Halit O., 2 Eylül'de hastanede karşılaştıklarını belirtti. Salhab'ın kaçırılmış olabileceğini öne süren Halit O., şunları söyledi:

"Perşembe günü hastane polikliniklerinden çıkarken Muhammed'le karşılaştım. Çıkışta görüştük, çay içip muhabbet ettik. Daha sonra eve geçtim, kendisi de nöbetçiydi. Nöbeti bitip evine gittikten sonra bir daha haber alamadık. En son 3-4 kişi, camiye giderken görmüş. Görenlerin anlattığına göre, camiye giderken bir minibüs gelmiş, içerisinden 4 kişi maskeli bir şekilde inmiş ve zorla alıp bindirmişler. Araç, biraz daha ilerledikten sonra 2 kişi daha binmiş. Daha sonra Ankara yolu istikametine doğru hareket etmiş."

"Kimseyle sıkıntısı yoktu"

Halit O., Salhab'ın kaybolduğu tarihten 4 gün sonrası için nişan töreni yapmayı planladığını belirterek "Muhammed, dört dörtlük diyebileceğimiz bir arkadaştı. Kendisi hafız, namazında niyazındaydı. Çok iyi bir çocuk. Çok iyi bir ağabeyimizdi. Çok da iyi bir doktor olacaktı. Kimseyle husumeti, sıkıntısı yoktu. En kısa zamanda bulunmasını istiyoruz. Bir doktor kolay yetişmiyor. Zaten mezun olmasına az kalmıştı. İnşallah sağ salim geri döner" diye konuştu.