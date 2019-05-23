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Filtresiz, slim, light sigara! Hepsi kanser yapar ama bazıları daha fazla yapar!
Filtresiz sigaralar, akciğer kanserinden ölme riskini neredeyse ikiye katlıyor.
Filtresiz, slim, light sigara! Hepsi kanser yapar ama bazıları daha fazla yapar!
23 Mayıs 2019 - MEDİMAGAZİN
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MEDİMAGAZİN-Sigaralar hala akciğer kanserlerinin yüzde 90'ı ile bağlantılı olarak görülüyor.
Farklı sigara türlerinin akciğer kanseri gelişiminde veya sigaraya bağlı ölümlerde bir fark yaratıp yaratmadığını görmek için Güney Carolina Tıp Üniversitesi'nden bir grup bilim adamı araştırma yaptı.

14 binden fazla insanın katıldığı araştırmada, katılımcılar 55-74 yaşları arasında ve en az 30 paket yıl boyunca sigara içiyorlardı.

Paket yıllar, günlük içilen sigara paketlerinin sayısının birinin içtiği yıl sayısı ile çarpılarak hesaplanır. Yani bir kişi 30 paket yıl sigara içiyor denmişse;   30 yıl boyunca günde bir paket veya 15 yıl boyunca günde iki paket sigara içtiği anlamına gelir.

Bu çalışmada içenlerin ortalama miktarı 56 paket yılı idi. Araştırmacılar, verileri cinsiyet, yaş ve paket yıl sayısı gibi çeşitli faktörleri hesaba katarak kontrol etmişlerdir.

Yapılan araştırmada filtresiz sigara içenlerin akciğer kanseri riski yüzde 40 daha fazla bulundu.  Ayrıca, normal sigara içenlere göre nikotine bağımlı olma ihtimali filtresiz sigara içenlerde üçte biri kadar daha fazlaydı.

Slim, ultra light veya mentollü sigara içen kişiler araştırıldığında ise, düzenli olarak filtrelenmiş sigara içenlerle aynı sağlık risklerini taşıyordu.  Düşük katranlı sigaraları seçenlerin bu ölümcül alışkanlıklarını bırakma olasılıkları ise daha düşük bulundu.

Çalışmaya liderlik eden Dr. Nina Thomas The Sun’a şunları söyledi: “Normal sigara içenler ile light veya ultra light sigara içenler arasında akciğer kanseri insidansı veya ölümcül mortalite açısından bir fark yoktu''

Anahtar Kelimeler:

filtresiz slim light sigara hepsi kanser yapar ama bazilari daha fazla yapar

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