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Filyasyon ekibi yakaladı: Mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, mevlide katılan 9'u çocuk 37 kişi koronavirüse yakalandı. Filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilen kişiler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
Filyasyon ekibi yakaladı: Mevlide katılan 37 kişi koronavirüse yakalandı
16 Mayıs 2020 23:48 -
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Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, mevlide katılan 9'u çocuk 37 kişi koronavirüse yakalandı. Filyasyon ekiplerinin çalışmasıyla tespit edilen kişiler, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Yenişehir ilçesinde 10 gün önce katıldığı mevlitten sonra rahatsızlanıp hastaneye başvuran bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı. Filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmayla hastanın temas ettiği kişilere de test yapıldı. Aralarında 9 çocuğun bulunduğu 36 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

9 çocuk pandemi hastanesi olarak faaliyet gösteren Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi’ne, 28 kişi ise Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Anahtar Kelimeler:

diyarbakir filyasyon

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