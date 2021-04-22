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Filyasyon ekibinde görevli sağlıkçıya hakarete 9 bin TL ceza
Kayseri'de temaslı olduğu için karantinaya alınacağını söyleyen sağlık memuru Ömer Y.'ye hakaret eden A.S., 9 bin 100 TL para cezasına çarptırıldı.
Filyasyon ekibinde görevli sağlıkçıya hakarete 9 bin TL ceza
22 Nisan 2021 15:19 - DHA
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KAYSERİ-Olay, geçen yıl 11 Ekim’de Talas ilçesinde meydana geldi. Filyasyon ekibi, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan anne ve babası ile temaslı A.S.’nin karantinaya alınacağını söyledi. Buna karşı çıkan A.S., filyasyon ekibinde görevli sağlık memuru Ömer Y.’ye küfür ve hakaret etti. Şikayet üzerine A.S. hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan dava açıldı.

Kayseri 12’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasına tutuksuz sanık A.S. katılmazken, müşteki Ömer Y. ile şikayetçi Sağlık Bakanlığı avukatı salonda hazır bulundu. Ömer Y., “Karantinaya alınacağını söyledim. Bana küfretmeye ve üzerime yürümeye başladı. Farklı meslek gruplarını karantinaya aldık ancak ilk kez böyle bir şeyle karşılaştım. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti, sanık A.S.’ye, ‘kamu görevlisine hakaret’ suçundan 455 adli gün karşılığı 9 bin 100 TL para cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.  

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