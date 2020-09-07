Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Filyasyon ekibindeki doktor, görev dönüşü geçirdiği kazada vefat etti
Doktor Adil Özgür, Bursa'da korona virüsü denetimi nedeniyle gittiği fabrikadan çıkışta, dönüş yapmakta olan TIR'la filyasyon ekibinin aracı arasında kalınca öldü.
Filyasyon ekibindeki doktor, görev dönüşü geçirdiği kazada vefat etti
07 Eylül 2020 13:36 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Bursa’da acil servis doktoru ve iş yeri hekimi Dr. Adil Özgür (60), hekimlik yaptığı Delphi-Aptiv fabrikasında korona virüsü denetimleri sonrasında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde bulunan fabrikada iş yeri hekimliği yapan Dr. Özgür, 4 Eylül Cuma günü korona virüsü denetimleri nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen filyasyon ekibiyle fabrikada bulunuyordu. Fabrikada bazı işçilerin korona virüse yakalandığı için evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Akçalar bölgesindeki fabrikada denetimlerin tamamlanmasının ardından Hasanağa Mahallesi’nde bulunan fabrikanın diğer şubesine gitmek üzere filyasyon ekibi araçlarına bindi. İnsan kaynakları müdürünün aracına binmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Dr. Özgür bu sırada dönüş yapmakta olan TIR ile filyasyon ekibinin aracı arasında sıkıştı.

CENAZE KANADA’YA GÖNDERİLDİ

Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen acil servis ekipleri, kaza geçiren Özgür’e ilk müdahalede bulundu. Ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Özgür, yoldayken kalbi durdu ve hastaneye varamadan vefat etti.

1960 yılında İran’ın Serab şehrinde doğan ve Kanada vatandaşı olan Dr. Adil Özgür, 1997’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştu. Eşi ve çocukları Kanada’da yaşayan Dr. Özgür’ün cenazesi defnedilmek üzere Kanada’ya gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

acil servis doktoru is yeri hekimi dr adil ozgur fabrika korona virusu denetimleri vefat trafik kazasi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.