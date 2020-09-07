Filyasyon ekibindeki doktor, görev dönüşü geçirdiği kazada vefat etti

Bursa’da acil servis doktoru ve iş yeri hekimi Dr. Adil Özgür (60), hekimlik yaptığı Delphi-Aptiv fabrikasında korona virüsü denetimleri sonrasında geçirdiği trafik kazası sonucu vefat etti.

Nilüfer ilçesi Akçalar Mahallesi’nde bulunan fabrikada iş yeri hekimliği yapan Dr. Özgür, 4 Eylül Cuma günü korona virüsü denetimleri nedeniyle Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen filyasyon ekibiyle fabrikada bulunuyordu. Fabrikada bazı işçilerin korona virüse yakalandığı için evlerinde karantinaya alındığı öğrenildi.

Akçalar bölgesindeki fabrikada denetimlerin tamamlanmasının ardından Hasanağa Mahallesi’nde bulunan fabrikanın diğer şubesine gitmek üzere filyasyon ekibi araçlarına bindi. İnsan kaynakları müdürünün aracına binmek üzere yolun karşısına geçmeye çalışan Dr. Özgür bu sırada dönüş yapmakta olan TIR ile filyasyon ekibinin aracı arasında sıkıştı.

CENAZE KANADA’YA GÖNDERİLDİ

Sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen acil servis ekipleri, kaza geçiren Özgür’e ilk müdahalede bulundu. Ambulansla en yakın hastaneye kaldırılan Özgür, yoldayken kalbi durdu ve hastaneye varamadan vefat etti.

1960 yılında İran’ın Serab şehrinde doğan ve Kanada vatandaşı olan Dr. Adil Özgür, 1997’de Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuştu. Eşi ve çocukları Kanada’da yaşayan Dr. Özgür’ün cenazesi defnedilmek üzere Kanada’ya gönderildi.