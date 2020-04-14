Filyasyon nedir, koronavirüsle mücadele için Türkiye'de nasıl uygulanıyor?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bugün koronavirüs sonucu 107 kişinin daha hayatını kaybettiğini açıkladı. Koca'nın açıkladığı son verilerle Türkiye'de Covid-19 hastalığı sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 1403'e yükseldi. Toplam vaka sayısı ise 65 bin 111.

Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar temas zincirindeki 261 bin 989 kişi tespit edildi. Bunların yaklaşık yüzde 96'sına ulaşarak takip yapılmıştır" dedi ve ekledi:

"Türkiye genelinde filyasyon ekibi sayısı 4 bin 600'dür."

Filyasyon nedir, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde nasıl bir rol oynuyor?

Filyasyon: Kaynak arama çalışması

Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele Rehberi'nde filyasyon şöyle açıklanıyor:

"Saha incelemesi/filyasyon kaynağın ve etkenin belirlenmesine yönelik çalışma yapılması ve/veya temaslılar dahil koruma ve kontrol önlemlerinin alınmasıdır"

Filyasyon, herhangi bir bulaşıcı hastalığın hangi nedenlerden kaynaklandığının tespit edilmesi işlemine verilen isim. Bir başka ifadeyle kaynak arama çalışması.

Bu çalışma neticesinde tehlikenin hala devam edip etmediği, başka kişilerin risk altında olup olmadığı gibi önemli bilgiler elde edilebiliyor.

Uzmanlar, filyasyon çalışmalarının bulaşıcı hastalıklarla mücadelede çok önemli olduğunu söylüyor.

Koca, "Vaka artış hızının erkenden düşüşe geçmesini biz bununla sağladık...11 Mart'tan itibaren biz her vakada biz filyasyon yöntemini uyguladık. Pozitif çıkan her hastanın temas ettiği kişilere ulaşıp onları taramaya çalıştık. Bunun ne kadar titizlik gerektiren bir süreç olduğunu anlamak zordur" dedi.

Koca, Türkiye'de filyasyon yönteminin uygulandığını ve vaka artış hızının azaltılmasında bu yöntemin önemli rol oynadığını belirtti.

Koca , "Filyasyon, bulaşıcı bir hastalıkla ilgili bulaş zincirinin taranmasının adıdır. Vaka artış hızını kontrol altına almayı bu yöntemle yaptık. Bizim gibi uygulayan başka bir ülke olmadı" dedi.

Koca'nın verdiği bilgiye göre, pozitif çıkan kişilerin temasta olduğu 261 bin 969 kişi tespit edildi, bu kişilerin yüzde 95,8'ine ulaşıldı ve takipleri yapıldı.

Türkiye'de nasıl uygulandı?

Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamaya göre Türkiye'de 81 ilde bir koronavirüs vakası tespit edildiğinde, söz konusu kişinin iş ve aile bilgileri otomatik olarak Sağlık Bakanlığı'nın sistemine düşüyor. Bu noktada filyasyon ekipleri harekete geçiyor.

3 kişiden oluşan filyasyon ekipleri vaka ortaya çıkar çıkmaz 48 saat boyunca tarama yapıyor

Doğrudan adrese ulaşan ekipler her yeni vakada hastalığa karşı yeni bir ağ kuruyor.

Filyason çalışmalarının bir bölümü de aile hekimleri tarafından yürütülüyor.

Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Temaslı takibin en yüksek oranda olduğu il yüğzde 99'la Zonguldaktır. Vakaların en yoğun olduğu İstanbul'da 1200 ekip görev almaktadır" dedi