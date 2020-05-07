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Fırsatçılar ateş ölçer fiyatlarını 10 kat arttırdı: Ortam ısı ölçer cihazlarını ateş ölçer diye satıyorlar
Koronavirüs fırsatçıları nedeniyle salgın öncesi ortalama 70-80 liradan satılan ateş ölçer fiyatları 10 kat artarak 700 liraya kadar yükseldi. İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi Müdürü Mehmet Narin, fırsatçıların 'ortam ısı ölçer' cihazlarını ateş ölçer olarak sattığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı.
Fırsatçılar ateş ölçer fiyatlarını 10 kat arttırdı: Ortam ısı ölçer cihazlarını ateş ölçer diye satıyorlar
07 Mayıs 2020 13:56 - Sputnik
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Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele sürerken, hastalık nedeniyle bazı maddeleri stoklayan fırsatçılar, fiyatların onlarca kat artmasına neden oldu.

Önce maske fiyatlarını arttıran fırsatçılar, şimdi de ateş ölçerleri karaborsaya düşürmeye başladı. Yaklaşık 2 ay öncesine kadar 70-80 lira arasında satılan ateş ölçerlerin fiyatı 700 liraya kadar yükseldi.

Yaşanan fiyat artışlarına ilişkin vatandaşlara önemli uyarılarda bulunan Türkiye'nin en büyük İş Sağlığı ve Güvenliği Ekipmanları Merkezi Genel Müdürü Mehmet Narin, vatandaşlara ateş ölçer almak için acele etmemeleri uyarısında bulundu.

Ateş ölçer fiyatlarının yükselmesinin fırsatçıların bir oyunu olduğunu belirten Narin, şunları söyledi:

"Koronavirüsün dünyaya yayılması ile birlikte maske, dezenfektan ve kolonyaya ilaveten ateş ölçer fiyatı da karaborsacılar tarafından fırsata çevrildi. Korona virüsün dünyaya yayılmadan önce fiyatı 70 ila 80 lira arasında satışa sunulurken, bu fiyat bir anda 10 katına kadar çıkarak 600 ile 700 Türk lirası arasında yükseldi. Tabii vatandaşlarımızın buna çok kısa sürede rağbet göstermesiyle beraber bu işi fırsata çeviren fırsatçıların da iştahını kabartıyor. Fırsatçıların koronavirüs önleyici ve tespiti malzemeleri olarak satılan ürünlere kendilerine bir sektör biçerek üzüntüyle görmüş bulunmaktayız. Şu anda ihracatın ve ithalatın önün açılması ile birlikte ölçer cihazı eski fiyatına gelecektir. Vatandaşlarımızın bu konuda acele etmemesini ve duyarlı olmasını rica ediyorum."

Fırsatçıların ortam ısı ölçer cihazlarını ateş ölçer olarak sattığına dikkat çeken Narin, "Fırsatçıların ortam ısı ölçer cihazını vatandaşlar anlamadığı için onlara ateş ölçer olarak sattığını gördük. Bu konuda özellikle bazı iş yerlerinin 11 Mayısta açılması ile beraber belki vatandaşlarımız bu tip ürünlere rağbeti artacaktır. Kendilerinden ricamız ve uyarımız bu tür ürünleri alırken acele etmemeleri. Bu cihaz tek başına koronavirüsü tespit eden bir cihaz değildir ve tamamen ateş ölçümü için kullanılmaktadır. Taibi ateşin yüksek derecede seyretmesinin tespiti önemli ama bunun için vatandaşların acele edip gidip mağazalara 600 ila 700 lira gibi bir para verip almalarına gerek yok. Zaten fiyatlar normalleşme ile birlikte düşecektir" dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus maske fiyatlari ates olcer

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