Fıtık teşhisi koyulan hastanın vajinasında tümör çıktı... Tıp literatüründe yok

Konya’da yaşayan, evli ve 3 çocuk sahibi Asya Kayadelen, 4 yıl önce vajina bölgesinde oluşan kitle nedeniyle doktora başvurdu. Kayadelen’in gittiği doktorlar, iddiaya göre, kitlenin bağırsak fıtığı olduğunu teşhis etti. Buna göre tedavi gören Kayadelen'de oluşan kitle geçmedi. Kayadelen, eşiyle birlikte Dr. Ali Kemal Belviranlı, Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’ne başvurdu. Burada Asya Kayadelen’de oluşan kitleden alınan parça, incelenmek üzere Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne gönderildi. Hastaneden gelen sonuçlarda, kitlenin, genelde kalp ve büyük damarlarda görülen bir tümör olduğu saptandı.

'BU TÜMÖR GRUBU LİTERATÜRDE YOK'

Alınan sonuçlar üzerine hastası Asya Kayadelen’i 4 saat süren ameliyatla tümörden kurtaran Doğum ve Kadın Hastalıkları Uzmanı Dr. Naim Ünsal, genelde kalp ve büyük damarlarda görülen tümörün vajinada oluşmasının, tıp literatüründe olmadığını kaydetti. Dr. Ünsal, ''Asya hanım bize geldiğinde genital bölgesinde bir kitlesi vardı. Genel cerrahlara başvurmuş ve bağırsak fıtığı düşünülmüş ve tam teşhis konulamamış. Biz de kitleden biyopsi aldık. Biyopsideki teşhiste biraz zorlanıldı. Hatta konsültasyonlar buradan Ankara'ya gönderildi. Bölge olarak kadın genital organlarında olmaması gereken bir tümör. Bu tümör genelde kalp ve büyük damarların etrafında görülüyor. Literatürde de bulunmuyor zaten. Biyopsi sonucu da bu şekilde geldi. Hastamızın tereddütleri vardı. Tümör, idrar çıkış kanalı ve bacak bölgesine yayılmış, çevrelemişti. Uyguladığımız anesteziyle hastamızın hem bacaklarını hareket ettirmesini sağladık hem konuşarak ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamız şu anda çok iyi, kısa sürede atlattı. Bu tümör grubu literatürde hiç yok. Biz de literatüre girmesi için çalışma başlattık. Teşhis döneminde 4- 5 hastanede teşhis konulamadı. Biz de literatürü taradığımız zaman hiçbir bulguya rastlayamadık. Literatüre girmesi için yazımızı yazıp, göndereceğiz" diye konuştu.

'ÖLÜMÜ BİLE GÖZE ALDIM'

Başvurduğu doktorların oluşan kitleye bağırsak fıtığı teşhisi koyduğunu anlatan Asya Kayadelen ise "Genel cerraha gittim, onlar başka teşhisler koydu. Kemoterapi ve ışın tedavisi aldım. Çok iyi bir ameliyat süreci yaşadım. Benim kendimden bile ümidim yoktu. Sürekli iyi olmayacağım, diye tahmin ediyordum. Doktorumuz beni ikna etti ve şu anda çok iyiyim. Çok korkularım vardı. Ameliyat olursam kalkamam, ölürüm, diye tahmin ediyordum. Ölümü bile göze aldım. Doktorumuzun telkinleriyle ameliyata girdik ve kurtuldum" dedi.

