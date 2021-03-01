Fizik muayenelerde paradigma değişikliği: Gelecekte uzaktan erişimli muayene üniteleri mi olacak?

COVID-19 pandemisi pek çok nedenle hastaların tıbbi merkezlere başvurusu ve sağlık hizmetine ulaşmasını zorlaştırdı. Pandemi öncesi tele tıp uygulamaları yüzde 2-3 arasında uygulanan bir tıp yöntemiyken; son dönemlerde sonuçları itibarıyla online muayenelerin etkin olarak kullanılan bir seçenek haline gelmesi dikkat çekti.

İleride hastaların tamamen uzaktan muayene edilmesi mümkün mü?

Pandemi başlangıcında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı (ABD) Bakırköy Dr. Sadi Konuk SUAM öğretim üyeleri Prof. Dr. İbrahim Sayın ve arkadaşları tarafından geliştirilen ve aeresol üreten endoskopik Kulak Burun Boğaz muayeneleri için kullanımı önerilen yenilikçi bir fikir literatürde saygın bir dergide yayımlanmıştı.

Prof. Dr. İbrahim Sayın

Bu yayını takiben ünitenin fizibilite çalışmasında; Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ABD, Bakırköy Dr.Sadi Konuk SUAM öğretim üyesi Prof. Dr. İbrahim Sayın, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Akgül ve arkadaşları hem hekimler hem de hastaların birbirinden ayrılmış fiziki ortamlarda muayeneye karşı tutumlarını değerlendirip, gelecekte kullanılması olası ünite dizaynlarını yine aynı dergide yayımladı.

Prof. Dr. Ahmet Akgül

Hekim ve hastanın aynı fiziksel ortamda bulunarak iletişim kurduğu alışılagelmiş muayene yöntemleri, COVID-19 pandemisi sırasında damlacık yoluyla virüs yayılımı, hastane ve muayene ortamlarında, özelikle sağlık personeline hastalar veya bulgu göstermeyen olgulardan virüs bulaşı ile sonuçlandı. Özellikle Kulak Burun Boğaz Hastalıkları alanında yapılan endoskopik muayenelerin, damlacık üretimi açısından ileri riskli olduğu kanıtlandı. Dizayn edilen ünitede, hekim ve hastanın ayrı iki fiziki ortamda bulunması ile gerçekleşen muayene yönteminde iletişim, mikrofonlar ve ses alıcıları ile sağlandı ve endoskopik muayeneler negatif basınçlı denebilecek ortamda güvenli bir şekilde yapılabildi.

Ortam kontaminasyonunu engelleyen bu sistem sayesinde, muayene sırasında ve sonrasında ünitenin içerisindeki havanın ortamdan uzaklaştırılmasına ve havalandırma sitemine yönlendirilmesine olanak verilerek, işlem sonrasında da hem standart dezenfeksiyon hem de UV sterilizasyon sağlandı. Ünite fizibilitesinin yapıldığı çalışmada da hekimler, sistemi hem damlacık enfeksiyonuna karşı koruyucu olarak tanımlamış hem de gelecekte uygulanabilir olduğunu belirtti.

Bu ve benzeri füturistik çözümler, alışılagelen muayene ve hasta değerlendirme yöntemlerini kökten değiştirmeye aday konumunda. Ancak hekim ve hasta güvenliğinin ana amaç olduğu sağlık sistemlerinde yeni çözümler, bugün ve gelecekte, damlacık yoluyla bulaşacak hastalıkların varlığında muayenenin koruyucu malzemeye gereksinim olmadan, ortam kaynaklı bulaşların önüne geçmesi için olanak sağlayacak pek çok faydalı çıktı ile sonuçlanması bekleniyor.