Fizik tedavi uzmanından kemik yapımında 'zıplama' önerisi

Osteoporoz tedavisinde kemiklerin sağlıklı kalmasının önemine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rahbilitasyon uzmanı Prof. Dr. Belgin Erhan zıplamanın kemik yapımını artırdığını kaydetti.
Prof. Dr. Erhan canlı hücrelerden oluşan kemiklere kuvvet uygulanması ile yapımın arttığını ve her gün 10 dakika zıplamanın kemik yapısını güçlendirdiği bilgisini verdi.
Yaşam standardı hhaline getirildiğinde kemik erimesinin önüne geçildiğini vurgulayan Erhan menopozdan önce yapılan zıplamanın kalça kırığı riskini azalttığını vurguladı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|15/11-17/11
|7th IAU Annual Conference
|ÜROLOJİ
|İSTA
|15/11-18/11
|15. Uluslararası Katılımlı Ulusal Ağrı Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|14/11-18/11
|62. Türkiye Milli Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|ANTA
|22/11-25/11
|9.Ulusal Obezite Kongresi
|BESLENME...
|ANKA
|21/11-25/11
|9.Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|ANTA
|22/11-25/11
|Uluslararası Katılımlı Kemik Dansitometri Kursu ve Osteoporoz Tedavisinde Güncellemeler Sempozyumu
|ENDOKRİNO...
|MUĞL
|03/12-04/12
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 2.dönem
|KADIN...
|İSTA