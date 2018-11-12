SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fizik tedavi uzmanından kemik yapımında 'zıplama' önerisi
Dünyada 200 milyon olarak görülen kemik erimesi hastalığına Prof. Dr. Belgin Erhan'dan zıplama önerisi
Fizik tedavi uzmanından kemik yapımında 'zıplama' önerisi
12 Kasım 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Osteoporoz tedavisinde kemiklerin sağlıklı kalmasının önemine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rahbilitasyon uzmanı Prof. Dr. Belgin Erhan zıplamanın kemik yapımını artırdığını kaydetti. 

Prof. Dr. Erhan canlı hücrelerden oluşan kemiklere kuvvet uygulanması ile yapımın arttığını ve her gün 10 dakika zıplamanın kemik yapısını güçlendirdiği bilgisini verdi. 

Yaşam standardı hhaline getirildiğinde kemik erimesinin önüne geçildiğini vurgulayan Erhan menopozdan önce yapılan zıplamanın kalça kırığı riskini azalttığını vurguladı. 

 

Anahtar Kelimeler:

osteoporoz prof dr belgin erhan

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
SMA hastalığı Sağlık Bakanı Spinal Müsküler Atrofi Fahrettin KocaSağlık bakanlığı Tıp fakültelerisen bul diyabet kolaylassin turk diyabet vakfimalpraktissağlıkta şiddet veli kerimtıbbi cihaz saglik bakanligi saglik  hizmetleri genel mudurluguOBEZİTE MERKEZLERİ SAĞLIK BAKANLIĞI Prof. Dr. Nazmi NarinEnfeksiyon Hastalıkları Prof. Dr. Mehmet Ceyhanakciğer kanseri Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Prof. Dr. Cevdet Erdöloperasyon sahte raporTürk Radyoloji Derneği Ulusal Radyoloji Kongresitürk diş hekimleri birliği tdb anne sütü bebek beslenmeosteoporoz prof. dr. belgin erhantıbbi malzeme karekod Salih MertanSıcak kemoterapi Doç. Dr. Mustafa DumanİSTAHED Dr. Fikret Hacıosmandiyabet insülinNovo Nordisk stephen hahn aysun hatipogluoral kontraseptif Prof. Dr. Ateş Karateke Prof. Dr. Fatih DurmuşoğluÜROLOJİK Cerrahi prof. dr. saban sarikayaötanazi alzheimerTÜBA ahmet cevat acarakciğer kanseri turk tibbi onkoloji dernegi akciger kanseri raporuanesteziyoloji turk anesteziyoloji ve reanimasyon dernegi prof.dr.omer kurtipek malpraktis saglik uygulama tebligi oc.dr.julide ergilsahte rapor ankara gözaltıdunya zaturre gunu doc. dr. mehmet bayram pnomonicapa tip fakultesi fecrialem sevilen
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.