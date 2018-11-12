Fizik tedavi uzmanından kemik yapımında 'zıplama' önerisi

Osteoporoz tedavisinde kemiklerin sağlıklı kalmasının önemine dikkat çeken Fizik Tedavi ve Rahbilitasyon uzmanı Prof. Dr. Belgin Erhan zıplamanın kemik yapımını artırdığını kaydetti.

Prof. Dr. Erhan canlı hücrelerden oluşan kemiklere kuvvet uygulanması ile yapımın arttığını ve her gün 10 dakika zıplamanın kemik yapısını güçlendirdiği bilgisini verdi.

Yaşam standardı hhaline getirildiğinde kemik erimesinin önüne geçildiğini vurgulayan Erhan menopozdan önce yapılan zıplamanın kalça kırığı riskini azalttığını vurguladı.