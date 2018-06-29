SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fiziksel sağlık, depresyon riskini azaltıyor
Bilim adamları, orta yaşlarda fiziksel olarak formda olmanın depresyon ve buna bağlı kalp ve damar hastalıklarından ölüm riskini azalttığını bildirdi.
Fiziksel sağlık, depresyon riskini azaltıyor
29 Haziran 2018 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD’nin Teksas Üniversitesi Southwestern Tıp Merkezinden bilim adamları, yaptıkları araştırmada, orta yaşlarda fiziksel olarak formda olmanın depresyon riskini yüzde 16 azalttığı, depresyon tanısı konulanlarda ise kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskini yüzde 56 azalttığını belirledi.

Araştırma kapsamında yaş ortalaması 50 olan 17 bin 989 yetişkinin uzun vadeli sağlık durumlarına dair verileri derleyen bilim adamları, orta yaşlarında fiziksel formunu korumak için egzersiz yapan kişinin, yapmayanlara oranla ileri yaşlarda depresyon ve buna bağlı kalp hastalığı riskinin düştüğünü gözledi.

Düzenli egzersiz yapanlarda, yapmayanlara göre yüzde 16 daha az depresyon vakası teşhis edilirken, depresyon geçirenler içinde ise egzersiz yapanların kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölüm riskinin yüzde 56 oranında azaldığı kaydedildi.

Araştırmanın sonuçları "JAMA Psychiatry Journal" dergisinde yayımlandı.

Anahtar Kelimeler:

depresyon fiziksel

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.