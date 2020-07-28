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Florida'da Kovid-19'a yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı
ABD'nin Florida eyaletinde okulların açılmasına ilişkin tartışmalar sürerken, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan çocukların oranının yüzde 34 arttığı bildirildi.
Florida'da Kovid-19'a yakalanan çocukların oranı yüzde 34 arttı
28 Temmuz 2020 17:36 - Sputnik
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Florida sağlık yetkilileri, Kovid-19'a yakalanan 17 yaş ve altı toplam çocuk sayısının 16 Temmuz'da 23 bin 170 olduğunu, 24 Temmuz itibarıyla bu rakamın 31 bin 150'ye yükseldiğini duyurdu.

Böylelikle eyalette salgına yakalanan çocuk oranı 8 gün içinde yüzde 34 arttı.

Öte yandan salgın, nedeniyle hastanede tedavi gören çocuk sayısı 16 Temmuz itibarıyla 246 olurken, bu rakam 24 Temmuz'da 303'e yükseldi.

Hastaneye kaldırılan çocuk oranı da 8 gün içinde yüzde 23 artış gösterdi.

Salgına yakalanan ve hastanede tedavi gören çocuk sayısında büyük bir artışın yaşandığı eyalette okulların sonbaharda açılmasına yönelik tartışmalar devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:

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