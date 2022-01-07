Flurona paniği büyüyor: İngiltere 160’dan fazla vaka açıkladı

Grip ile corona virüsün aynı anda aynı kişiyi enfekte etmesi olarak adlandırılan ‘flurona’ paniği büyüyor. Tüm dünya, corona virüsün baskın varyantı Omicron endişesi yaşarken, İngiltere’den korkutan haber geldi.

Flurona daha önce ABD, İsrail, Brezilya, Filipinler ve Macaristan gibi ülkelerde tespit edilmişti.

İngiliz Daily Mail gazetesi, İngiltere’den 160’dan fazla ‘flurona’ vakası tespit edildiğini açıkladı. Ancak uzmanlar, bu sayının daha fazla olabileceğini vurguluyor.

10 kişiden 3’ünde iki enfeksiyon

Geçtiğimiz hafta ilk olarak İsrail’de hamile bir kadında görülen fluronaya son olarak ABD’nin Los Angeles kentinde rastlanmıştı.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı’ndan (UKHSA) elde edilen veriler, İngiltere’de Kasım ayı sonuna kadar Covid testi pozitif çıkan 8,6 milyon kişinin 169’unda grip olduğunu ortaya çıkardı.

Sağlık şefleri, her iki virüsü de aynı anda taşıyanların gerçek rakamının daha yüksek olacağını ve hastanede yoğun oksijen tedavisine ihtiyaç duyan yaklaşık 10 kişiden üçünde Covid’in üzerine ikincil bir enfeksiyon olduğunu söyledi.

Hafif semptomlar açıklandı

Ancak vakaları izleyen doktorlar şimdiye kadar hafif semptomlar açıklarken, flurona’nın düşünüldüğü kadar ‘abartılmaması’ gerektiğini ifade etti.

Ancak yine de, özellikle kış aylarının gelmesiyle ve maske, sosyal mesafe kurallarının gevşemesiyle bu yıl grip vakalarında artış görülmeye başlandı.

Uzmanlar, grip nedeniyle bağışıklık sisteminde meydana gelecek en ufak bir eksikliğin bile corona virüsü ile karşılaşıldığında ciddi sorunlara yol açabileceği konusunda da uyardı.

İsrail’den uyarı

İngiliz Daily Mail gazetesine konuşan uzmanlar, grip vakaları arttıkça flurona vakalarıyla karşılaşılma sıklığının da kaçınılmaz bir şekilde artacağını söyledi.

UKHSA raporu, 93 Covid hastasının influenza A, 37’sinin influenza B ve dördünün doğrulanmamış bir virüs tipine sahip olduğunu da ortaya çıkardı.

İsrail’deki Beilinson Hastanesi uzmanları da Washington Post gazetesine yaptığı açıklamada, flurona vakalarının son dönemde artış gösterdiğini açıkladı.