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Fransa, artan vakalar üzerine Paris'i yeniden kırmızı bölge ilan etti
Fransa, koronavirüs vakalarının yükselişe geçmesi üzerine başkent Paris’i ve Marsilya’nın da bulunduğu Bouches-du-Rhone bölgesini yeniden kırmızı bölge ilan etti.
Fransa, artan vakalar üzerine Paris'i yeniden kırmızı bölge ilan etti
14 Ağustos 2020 13:21 - Sputnik
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Salgında ikinci dalga paniği yaşayan Fransa hükümeti, Paris ve Bouches-du-Rhone’u, enfeksiyon riskinin yüksek olduğu kırmızı bölgeler ilan eden kararı onayladı.

Karar, yerel otoritelere insan ve araç sirkülasyonunu sınırlama, toplu taşıma ve hava ulaşımını kısıtlama, kamu binalarını ve virüs bulaşma riskinin yüksek olduğu mağazaları kapatma yetkisini veriyor.

Bu hamle, son iki haftada vaka sayılarının yükselişe geçmesinin ardından geldi.

Fransa’da bölgelerin hangi kategoride yer alacağı; virüsün bölge içindeki yayılma hızı, hastanelerin doluluk oranı ve sağlık kuruluşlarının test yapma kapasitesi gibi üç kriter üzerinden değerlendiriliyor.

Buna göre ya şartların daha serbest olduğu ‘yeşil bölge’ ilan ediliyor, ya da ‘kırmızı bölge’ ilan edilerek kısıtlamalara kısmen devam ediliyor.

Avrupa’da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Fransa’da şimdiye kadar 30 bin 263 kişi yaşamını yitirdi, toplam vaka sayısı da 230 bini geçti.

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