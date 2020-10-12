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Fransa Başbakanı Castex: Güçlü bir ikinci dalganın içindeyiz
Fransa Başbakanı Jean Castex, yeni tip koronavirüs (Kovis-19) salgınında güçlü bir ikinci dalgayı yaşadıklarını ve tedbirlerde artık daha fazla gevşeme olamayacağını belirtti.
Fransa Başbakanı Castex: Güçlü bir ikinci dalganın içindeyiz
12 Ekim 2020 13:51 -
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Fransa Başbakanı Castex, France Info'nun canlı yayın programına katılarak salgına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ülkede salgının seyrinin kötüleşmeye ve hastanelerde yoğun bakım ünitelerinde doluluk oranının artmaya devam ettiğini vurgulayan Castex, salgınla mücadele kapsamında 15 gün içerisinde yeni önlemler alınabileceğini söyledi.

Castex, "Güçlü bir ikinci dalganın içindeyiz. Tedbirlerde artık daha fazla gevşeme olamaz." dedi. 

Bu ikinci dalganın Avrupa'da ve dünyada yaşandığına dikkati çeken Castex, ülkede bölgesel olarak sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceğini belirtti. 

Castex, Fransızları tedbirlere daha sıkı şekilde uymaya davet etti. 

Ülkede, 10 Ekim'de kayıtlara geçen 26 bin 896 vakayla, salgının başlangıcından bu yana ülkede ve Avrupa'da en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

fransa salgin ikinci dalga

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