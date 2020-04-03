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Fransa Covid-19 hastalarını sıtma ve HIV ilaçlarının ölümcül yan etkilerine karşı uyardı
Fransa, yeni tip koronavirüsün (SARS-CoV-2) yol açtığı Covid-19 üzerinde etkisi test edilen sıtma ve HIV ilaçlarının "ölümcül" yan etkilerine karşı uyarıda bulundu.
Fransa Covid-19 hastalarını sıtma ve HIV ilaçlarının ölümcül yan etkilerine karşı uyardı
03 Nisan 2020 12:17 - Euronews
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Ulusal İlaç Güvenliği Kurumu Başkanı Dominique Martin, Covid-19'lu 30 hastanın sıtma ilacı Plaquenil'i kullanmalarının ardından kalple ilgili ciddi yan etkiler geliştirdiğini ifade etti.

Kurum, doktor denetimi olmadan bu ilaçları kullandığı düşünülen 3 kişinin ölümünün ardından sıtma, lupus ve romatoid artrit tedavisinde etkili olan ilaçların reçete ya da denetim olmadan kullanılmaması çağrısı yaptı.

Martin ayrıca, azitromisin antibiyotiği ve lopinavirle ritonavir karışımı olan Kaletra gibi HIV tedavisinde kullanılan diğer ilaçların da tehlikeli sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Birçok ülkede Covid-19'a karşı denenen bu ilaçlar, ciddi yan etkiler yaratabiliyor. Sağlık yetkilileri, ilaçların tıbbi denetim olmadan kullanılması halinde kalp krizine ve ölüme neden olabildiğini belirtiyor.

En son Amerika Birleşik Devletleri'nde bir kişi plaquenil nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 sitma ilaci hiv ilaci

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