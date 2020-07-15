Fransa kahramanlarına alkışla yetinmedi: Sağlık çalışanlarına toplamda 8 milyar euro maaş zammı yapılacak

Koronavirüs salgınıyla mücadelede gösterdikleri çabalardan ötürü takdir toplayan sağlık çalışanları, bunun maaşlarına ve hastane bütçelerine de yansımasını talep ediyordu.

Fransa'da sağlık çalışanları bu taleplerle sokağa çıkmış, hatta bazı göstericilere sosyal mesafe kurallarına uymadıkları için para cezası kesilmişti.

Hükümet ile sendikalar arasında varılan anlaşmaya göre, sağlık çalışanlarının maaşlarında ortalama 183 euro artış olacak.

Birçok sendikanın imza attığı anlaşmayı Fransa'nın yeni Başbakanı Jean Castex de "Sağlık sistemimiz için tarihi bir an" diyerek tebrik etti.

Castex "Bu her şeyden önce salgınla ön saflarda mücadele etmiş olan çalışanların çabalarının hakkını vermektir" dedi.

Maaş zammı paketinin büyük kısmı hemşire, bakıcı ve tıbbi görevlerde bulunmayan çalışanları kapsıyor.

450 milyon euroluk kısmı ise özellikle kamuda çalışan doktorlara dağıtılacak.

Avrupa'da salgından en kötü etkilenen ülkelerden olan Fransa'da 200 binden fazla kişide koronavirüs tespit edildi, 30 binden fazla kişi hayatını kaybetti.