Fransa karantinadan çıkışa hazırlanıyor: Ülke 'yeşil' ve 'kırmızı' bölgelere ayrılacak

Tamamen normale dönmenin mümkün olmadığını ancak ekonomiye zarar veren sokağa çıkma kısıtlamalarının da devam edemeyeceğine değinen başbakan, halkın Covid-19 salgını ile yaşamayı öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Philippe, 11 Mayıs ile 2 Haziran tarihleri arasında yeni bir geçiş dönemi olacağını açıkladı.

Yeşil ve kırmızı bölgeler

Başbakan, ülke genelindeki bölgelerin "yeşil" ve "kırmızı" olarak iki kategoriye ayrılacağını, "yeşil" olanlarda şartların daha serbest olacağını, "kırmızı" olanlarda ise kısıtlamaların kısmen devam edeceğini belirtti.

Bölgelerin hangi kategoride olduğu 7 Mayıs'ta 3 kriter üzerinden belirlenecek:

Virüsün bölge içindeki yayılma hızı,

Hastanelerin doluluk oranı,

Sağlık kuruluşlarının test yapma kapasitesi.

Okullar aşamalı olarak açılacak, evden çalışma devam edecek

11 Mayıs'ta anaokulları ve ilkokullar açılmaya başlanacak ancak okula gitme "gönüllülük" üzerine olacak. 18 Mayıs'ta ise virüsün daha az bulunduğu bölgelerde ortaokullar da açılmaya başlanacak ancak öğrencilere maske takma zorunluluğu getirilecek.

11 Mayıs'tan itibaren en az 3 hafta boyunca evden çalışması mümkün olanların aynı şekilde devam etmesini istenecek.

Restoran ve kafe haricindeki mağazalar açılacak

11 Mayıs'ta restoran ve kafeler hariç tüm mağazalar açılabilecek. Ancak valilik ve belediyeler, büyük AVM'lerin kapalı kalmasını kararlaştırabilecek.

Kafe ve restoranların durumu mayıs ayı sonunda belirlenecek.

Sinema, tiyatro ve büyük müzeler kapalı

Ülkedeki sinema, tiyatro ve büyük müzeler kapalı kalmaya devam edecek. Büyük etkinlik salonları da hizmet veremeyecek.

Buna karşılık kütüphaneler ve küçük müzeler, mesafe kurallarına ve önlemlere dikkat ederek açılabilecek.

Sporda 2019-2020 sezonu devam edemeyecek

Tüm toplu spor etkinlikleri ise de eylül ayına kadar iptal. Bu kapsamda başta futbol ligleri olmak üzere tüm spor şampiyonalarında 2019-2020 sezonu devam edemeyecek.

Toplu taşımada maske zorunlu

Fransızların, son iki ayın aksine 11 Mayıs'tan itibaren dışarı çıktıklarında yanlarında izin belgesi bulundurmaları gerekmeyecek. Toplu taşımalar kademeli olarak tam zamanlı çalışmaya dönecek ancak yolcuların maske takması zorunlu hale gelecek.

Şehir içindeki yer değiştirmelerde kısıtlama olmasa da 100 kilometreden uzak bir mesafeye yolculuklar için yine geçerli bir sebep istenecek.

"11 Mayıs'tan sonra herkes için yeteri kadar maske olacak" açıklaması yapan Başbakan Philippe'e göre bu tarihten itibaren haftada 700 bin Covid-19 testi yapılması hedefleniyor.

Resmi verilere göre dünyada koronavirüs salgınından en fazla etkilenen Fransa'da 165 binden fazla Covid-19 vakası ve bu hastalığa bağlı 23 binden fazla can kaybı bulunuyor.