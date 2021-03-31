Fransa'da 4 haftalığına ülke genelinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak

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31 Mart 2021 21:40
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 19 bölgedeki sokağa çıkma kısıtlamasının 3 Nisan'dan itibaren 4 haftalığına ülke genelinde uygulanacağını açıkladı.
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