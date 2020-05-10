Fransa'da Aralık ayına ait COVID-19 vakası saptandı

Paris’te Avicenna ve Jean Verdier hastanelerinin başhekimi Dr Yves Cohen, BFM TV’ye yaptığı açıklamada Aralık ve Ocak aylarında tedavi edilen ve influenza için yapılan testlerin negatif çıktığı 24 hastanın numunelerini yeniden test ettiklerini söyledi. Bu 24 hastadan 27 Aralık tarihinde tedavi edilen bir hastanın Kovid-19 testi pozitif sonuç vermişti.

Hastanın hastalığının 15 gün boyunca sürdüğü, iki çocuğunun enfekte olduğu ve bir süpermarkette çalışan eşinin enfekte olmadığı öğrenildi.

Hastanın eşinin işyerinin yakınında bulunan Çinlilere ait suşi lokantasının sahiplerinin Çin’e seyahat edip etmedikleri ise henüz bilinmiyor.

Fransa’da ilk üç Kovid-19 vakası 24 Ocak tarihinde açıklanmıştı.

Dr. Tuğba GAMSIZ

Medimagazin Dış Haberler Editörü