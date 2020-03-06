Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüsten öldü

PARİS-Fransa'da koronavirüs nedeniyle 7 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 423'e ulaştı.
Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenler arasında bulunan Halil B. (64) cumartesi günü solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı.
Fransız yetkililerin cenazenin Türkiye'ye nakline izin vermediği belirtildi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mevcut durumda 2 olan koronavirüse karşı ulusal alarm seviyesinin gelecek günlerde salgının daha fazla yayılmasıyla 3'üncü seviyeye çıkarılabileceğini açıklamıştı.
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/03-08/03
|16. FTR ULUDAĞ SEMPOZYUMU
|FİZİKSEL...
|BURS
|05/03-08/03
|16. Uludağ İç Hastalıkları Kış Kongresi & 5. Bursa Aile Hekimliği Kongresi & 10. Uludağ Hemşirelik Kongresi
|AİLE...
|BURS
|05/03-08/03
|4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi
|DİĞER
|İSTA
|08/03-11/03
|16. Uludağ Pediatri Kış Kongresi
|PEDİATRİ
|BURS
|12/03-15/03
|15. Uludağ Nöroloji Günleri
|NÖROLOJİ
|BURS
|12/03-15/03
|Uludağ 2020 KBB Günleri
|KULAK-BUR...
|BURS
|19/03-21/03
|8. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa Kongresi
|KADIN...
|ANKA