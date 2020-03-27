Fransa'da doktorlar Covid-19 hastaları için sıtma ilacı yazabilecek

Alınan kararda "Klorokin ile lopinavir ve ritonavir kombinasyonu doktor kontrolünde ve sorumluluğunda yazılabilir." denildi.

Sıtma ilacının Covid-19 hastalarında olumlu sonuç verdiği ortaya çıkmıştı.

Fransız doktor Didier Raoult, Fransa'nın Marsilya Üniversite Hastanesinde yapılan testlerde sıtmayı önlemek ve tedavi etmek için kullanılan klorokin ilacının koronavirüs tedavisinde etkili olduğunu ortaya koymuştu.

Doktor Rault, deneysel tedaviyi kabul eden 24 hastanın yüzde 75'inin 6 gün içerisinde virüsten kurtulduğunu açıklamıştı.

Söz konusu karar sonrası sosyal medyada çok sayıda kullanıcı #merciprofesseur (Teşekkürler Profesör) etiketiyle, bu alandaki çalışmalara öncülük edenlerden Prof. Dr Didier Raoult'a teşekkür etti.