Fransa'da grip salgını alarmı: 2 bin 800 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığına bağlı Fransa Halk Sağlığından yapılan açıklamada, son 2 haftada 25 bin kişinin grip nedeniyle hastanelerin acil servislerine başvurduğu ve 4 bin 370 kişinin hastaneye yatırıldığı kaydedildi.
Açıklamada, ülkenin tamamına yayılan "H3N2" virüsünün neden olduğu grip salgınında 2 bin 800 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Grip salgını nedeniyle ölenlerin yüzde 87'sini 75 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu bildirildi.
Aşının, söz konusu virüse karşı yüzde 21 oranında etkili olduğu da kaydedildi.
"H3N2" virüsü, 2015'te de 18 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|21/02-22/02
|17.Çukurova Pediatri Günleri
|PEDİATRİ
|ADAN
|21/02-23/02
|3.Çukurova Hepatoselüler Karsinoma Kongresi
|GASTROENT...
|ADAN
|22/02-23/02
|4. İstanbul Hipofiz Sempozyumu - Hipofiz Adenomlarının Tedavisinde Endoskopik Endonosal Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu ve 2. Hipofiz Hastalıklarında Hemşirelik Bakım Kursu
|BEYİN VE...
|İSTA
|21/02-23/02
|6. Marmara Pediatri Kongresi
|PEDİATRİ
|İSTA
|21/02-24/02
|7.Pediatrik Probiyotik Prebiyotik Akademisi
|PEDİATRİ
|ANTA
|01/03-02/03
|11.Ulusal Kemik İliği Transplantasyonu ve Hücresel Tedaviler Kongresi
|HEMATOLOJİ
|ANTA
|28/02-03/03
|11. Çapa Nefroloji ve Transplantasyon Günleri
|NEFROLOJİ
|SAKA