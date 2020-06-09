Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da hükümetin salgın yönetimine soruşturma
Fransa'da hükümetin yeni tip koronavirüs salgını yönetimine ilişkin soruşturma açıldı.
Fransa'da hükümetin salgın yönetimine soruşturma
09 Haziran 2020 17:23 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Paris Savcısı Remy Heitz, yaptığı açıklamada, hükümetin salgın yönetimine ilişkin başlatılan soruşturmanın, savcılığa yapılan 80 suç duyurusu kapsamında "kasıt olmadan adam öldürme" ve "başkalarının hayatını tehlikeye atma" gerekçesiyle açıldığını belirtti. 

Soruşturmanın, siyasi sorumluları belirlemeyi değil olası suçları ortaya çıkarmayı amaçladığını ifade eden Heitz, bu soruşturmanın yaşlı bakımevlerini kapsamadığını söyledi.

Ülkede Kovid-19 salgınının yol açtığı krizi kötü yönettiği gerekçesiyle Başbakan Edouard Philippe ve birçok bakan hakkında 80 suç duyurusunda bulunulmuştu.

Anahtar Kelimeler:

salgin kovid suc duyurusu sorusturma fransa

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.