Fransa'da korona virüse bağlı ölü sayısı 17 bin 167'ye ulaştı

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 120 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. Sokağa çıkma yasağının 29. gününde Fransa'da Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Jerome Salomon yaptığı açıklamada, son 24 saatte Covid-19 nedeniyle toplam ölü sayısının 17 bin 167'ye yükseldiğini bildirdi. Salomon, son 24 saatte 4 bin 560 yeni vakanın kayda geçtiğini, toplam vaka sayısının 147 bin 863'e ulaştığını duyurdu.

Hali hazırda 31 bin 779 kişinin hastanede yatmakta olduğunu belirten Salomon, 6 bin 457 kişinin yoğun bakımda olduğunu kaydetti. Salomon ayrıca, iyileşip taburcu olan kişi sayısının 30 bin 955'e ulaştığını açıkladı.

Öte yandan Fransa, dünya genelinde korona nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 4. ülke konumunda bulunuyor.