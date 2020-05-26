Fransa'da Koronavirüs hastalarını, özel eğitimli köpekler tespit ediyor

Veterinerlik okulunda haftalardır devam eden araştırmada enfekte hasta ve sağlıklı insanlardan alınan ter örnekleri köpeklere koklatıldı.

Beaujon de Clichy Hastanesi ile birlikte çalışan okul, alınan ter örneklerini özel pamuklara sürerek, metal konilere yerleştirdi. Daha sonra eğitimli köpeklerden koku alma duyularını kullanarak koni içindeki ter örneğinin enfekte birine ait olup olmadığını tespit etmesi beklendi.

Test olumlu sonuç verdi ve köpekler ter örneklerinin Covid-19 hastası ya da sağlıklı bir bireye ait olduğunu yüzde 95 doğru bildi.

Araştırmaya öncülük eden Profesör Dominique Grandjean, Fransız haber kanalı TF1’e yaptığı açıklamada, “Bugün elde ettiğimiz veriler ile pozitif, yani hastalığı taşıyan insanların terinde belli bir koku olduğunu söylemek mümkün. Acısız ve bedava bir test. Havaalanı ya da kamu kuruluşlarında kullanılabilir” dedi. Çalışmalar devam ediyor.