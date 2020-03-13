Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayısı artıyor
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 61'e ve vaka sayısı 2 bin 876'ya yükseldi.
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölü ve vaka sayısı artıyor
13 Mart 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

PARİS - Fransa Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüsten yaşamını yitirenlerin sayısının 13 artarak 61'e çıktığı bildirildi.

Dün 2 bin 281 olan vaka sayısının da bugün 2 bin 876'ya yükseldiği belirtildi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Tüm kıtaları ve Avrupa ülkelerinin tamamını etkileyen bu salgın Fransa'nın karşı karşıya kaldığı son yüzyılın en büyük sağlık krizidir." açıklamasında bulundu. 

Kovid-19'un yaşlı ve kronik hastalıklara sahip kişileri daha fazla etkilediğini ifade eden Macron, başlangıç aşamasındaki salgının Avrupa'da yayılmaya devam ettiğini söyledi. 

Macron, virüs ile mücadele kapsamında hastanelerdeki kapasiteleri artırdıklarını söyledi. 

Önceliğin yaşlı insanların korumak olduğunu kaydeden Macron, 70 yaş üstü ve kronik hastalığı olan insanlardan mümkün olduğunca evde kalmalarını istedi. 

Seçim iptali yok, okullar kapatıldı
Macron, uzmanların görüşüne dayanarak pazar günü yapılacak yerel seçimlerin ilk turunun iptal edilmeyeceğini belirtti. 

"Ülke genelindeki kreş, okul, lise ve üniversiteler pazartesi günü itibarıyla yeni bir emre kadar kapatılacak." ifadelerini kullanan Macron, şirketlerin evden çalışmaya izin vermesi gerektiğini söyledi. 

Macron, hastanelerde acil olmayan ameliyatların da erteleneceğini kaydetti.

Kovid-19'dan olumsuz etkilenen şirketlere ekonomik yardım yapılacağını kaydeden Macron, salgın nedeniyle şirketlerin vergi ödemelerinin ertelenebileceğini ifade etti.

Trump ile görüşme
G7 çerçevesinde Kovid-19'a ilişkin atılabilecek adımları konuşmak için yarın ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğini duyuran Macron, Avrupa düzeyinde de ortak kararların alınması gerektiğini dile getirdi.

Sınırların kapatılması
Virüs ile mücadele etmek için sınırları kapatma kararı alınabileceğini ifade eden Emmanuel Macron, ancak bu kararın Avrupa ülkeleriyle alınması gerektiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus macron fransa

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
12/03-15/0315. Uludağ Nöroloji GünleriNÖROLOJİBURS
12/03-15/03Uludağ 2020 KBB GünleriKULAK-BUR...BURS
19/03-21/038. Uluslararası Fetal Hayattan Çocukluğa KongresiKADIN...ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.