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Fransa'da Kovid-19 tedavisinde kullanılan klorokin hastaların yüzde 91,7'sini iyileştirdi
Fransa'da yeni tip koronavirüs tedavisinde kullanılan klorokinin hastaların yüzde 91,7'sini 10 gün içinde iyileştirdiği belirtildi.
Fransa'da Kovid-19 tedavisinde kullanılan klorokin hastaların yüzde 91,7'sini iyileştirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün Covid-19'a karşı sıtma ilacıyla tartışmalı bir tedavi yöntemi geliştiren Profesör Didier Raoult'u ziyaret etmişti

11 Nisan 2020 14:16 -
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Fransız basınında yer alan haberlerde, Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult'un yaptığı bir çalışma sonucu sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin virisü taşıyan 1061 kişide kullanıldığı kaydedildi. 

Bu kişilerin yüzde 91,7'si 10 gün içinde virüsü atlattı, 74-95 yaşlarındaki hastaların yüzde 0,5'i hayatını kaybetti.

Ülkede Kovid-19 tedavisinde klorokinin kullanımını savunan doktor olarak bilinen Dr. Raoult, 9 Nisan'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşmüştü.

Fransa'da Başbakanlık Kararnamesiyle klorokinin Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına izin verilmişti. Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasaklamıştı.

Anahtar Kelimeler:

didier raoult klorokin kovid-19

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