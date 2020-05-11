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Fransa'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
Fransa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle alınan tedbirler kademeli olarak gevşetilmeye başlandı.
Fransa'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor
11 Mayıs 2020 15:57 - AA
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Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden Fransa'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede bugün yeni aşamaya geçildi.

Bugünden itibaren dolaşım serbest hale geldi. İnsanlar izin belgesi olmadan dışarı çıkabiliyor. Bu sabah başkent Paris'te dolaşım serbest olmasına rağmen trafikte araç yoğunluğu oluşmadı ancak insanların spor veya yürüyüş yapmak için dışarı çıktığı gözlendi.

Ayrıca ülkedeki okulların yüzde 85'i bu hafta açılacak. Bugünden itibaren kreş ve ilkokullar, kademeli ve isteğe bağlı olarak yeniden açılacak. Salgının etkili olmadığı bölgelerde ortaokullar 18 Mayıs'ta açılacak. Bir sınıfta en fazla 15 öğrenciye izin veriliyor. Hijyen kurallarının yanı sıra ortaokulda maske kullanımı zorunlu oldu.

Kafe ve restoranlar dışındaki iş yerleri, mağazalar, kuaförler, küçük müzeler ve kütüphaneler ile salgının etkili olmadığı bölgelerdeki park ve bahçeler de kapılarını açtı.

Toplu taşıma araçlarında ve taksilerde maske takmak zorunlu oldu, kurala uymayanlara 135 avro para cezası verilecek. Paris'te bazı metro istasyonlarında yoğunluğun oluştuğu ve sosyal mesafenin gözetilmediği görüldü.

Ayrıca başkent Paris dışındaki şehirlerde, 40 bin metrekarenin üzerindeki alışveriş merkezleri de açıldı.

Fransa'da salgının durumu, 2 Haziran'da yeniden değerlendirilecek.

Ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'e, vaka sayısı 210 bin 728'e yükseldi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus fransa

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