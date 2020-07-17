Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 138'e yükseldi

Son 24 saatte 18 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 138'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle 481'i yoğun bakımda olmak üzere 6 bin 796 kişinin hastanelerde tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 216 artarak 79 bin 36'ya ulaştı.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı da 99 gündür düşüyor.

Kapalı alanlarda maske zorunluluğu

Fransa Başbakanı Jean-Castex, Senato'da yaptığı açıklamada, salgın nedeniyle gelecek haftadan itibaren kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu hale geleceğini bildirdi.

Sağlık Bakanı Olivier Veran ise Fransızlara zorunluluğu beklemeden kapalı alanlarda maske kullanmayı tavsiye etti.