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Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 371'e yükseldi
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bin 371'e çıktı.
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 30 bin 371'e yükseldi
13 Ağustos 2020 08:56 - AA
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Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 524 artışla 229 bin 344'e yükseldi.

Son 24 saatte hastanelerde 17 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 30 bin 371'e ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle 379'u yoğun bakımda olmak üzere 4 bin 891 kişinin hastanede tedavi gördüğü ülkede, iyileşenlerin sayısı 235 artarak 83 bin 472 oldu.

Ülkede salgının gidişatı kötüleşmeye devam ederken, günlük vaka sayısı 28 Nisan'dan bu yana en yüksek rakama ulaştı.

Bilim Kurulu, ülkede sonbahar ya da kış aylarında ikinci dalganın yaşanmasından endişe edildiğini açıklamıştı.

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